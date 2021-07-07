https://news.day.az/world/1359452.html В Японии идет массовая эвакуация - ВИДЕО
В Японии идет массовая эвакуация - ВИДЕО
Из-за разгула стихии в Японии эвакуируют около 140 тысяч жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в связи с аномальными ливнями опасаются схода оползней.
В ряде городов страны выпало рекордное количество осадков, есть погибшие, десятки человек пропали без вести.
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