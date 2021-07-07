В Японии идет массовая эвакуация

Из-за разгула стихии в Японии эвакуируют около 140 тысяч жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в связи с аномальными ливнями опасаются схода оползней.

В ряде городов страны выпало рекордное количество осадков, есть погибшие, десятки человек пропали без вести.