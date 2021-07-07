https://news.day.az/world/1359459.html СМИ сообщают об убийстве президента Гаити
СМИ сообщают об убийстве президента Гаити
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает портал Gazette Haiti со ссылкой на премьера Клода Жозефа.
Ночью произошло нападение на резиденцию главы государства, сказано в заявлении главы кабмина. Нападавшие говорили на испанском.
Жена Моиза тоже пострадала.
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