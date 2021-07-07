https://news.day.az/world/1359476.html Олимпийской эстафеты не будет на улицах Токио - ВИДЕО
Олимпийской эстафеты не будет на улицах Токио - ВИДЕО
В Токио не будет публичной олимпийской эстафеты. Это связано с опасениями распространения коронавируса в столице Японии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщает BBC, публичная эстафета будет заменена церемонией зажжения пламени. Она будет проходить в режиме онлайн.
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