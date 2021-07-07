Олимпийской эстафеты не будет на улицах Токио

В Токио не будет публичной олимпийской эстафеты. Это связано с опасениями распространения коронавируса в столице Японии, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает BBC, публичная эстафета будет заменена церемонией зажжения пламени. Она будет проходить в режиме онлайн.