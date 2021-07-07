В Москве начали испытывать «Спутник V» на детях

Вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" получил уже 21 московский школьник. Таким образом можно считать, что начаты исследования воздействия препарата на подростков в возрасте 12-17 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ..

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова утверждает, что привитые дети находятся под постоянным контролем медиков и чувствуют себя хорошо. 11 подростков наблюдаются в больнице им. Башляевой, а ещё 10 - в Морозовской детской больнице.

Заммэра пояснила, что прежде, чем ввести препарат, всех участников исследований подвергли полному медицинскому обследованию с применением ПЦР-тестов.

С учетом детского организма, дозировка препарата будет уменьшена, а сами исследования продлятся год. Всего в нем примут участие 660 юных добровольцев.