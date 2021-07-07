В Испании заполняемость больниц за неделю увеличилась на 9%

Испания опасается пятой волны пандемии COVID-19 из-за роста случаев инфицирования и заполняемости больниц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заполняемость койко-мест в Испании выросла на 9 процентов за одну неделю. За две недели заболеваемость COVID-19 выросла до 204 случаев на 100 тыс. жителей.

Наибольшее число заражений наблюдается у молодых людей в возрасте 20 лет.

Никогда еще волна пандемии не приходила при таком количестве вакцинированных. В Испании 26 505 676 человек получили одну дозу вакцины (56.69 проц населения), 19 135 448 человек прошли полную схему вакцинации (40.93 процента населения).