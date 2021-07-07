Россия объявила персоной нон грата консула Эстонии в Петербурге

Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте должен покинуть Россию в течение 48 часов. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит сайт российского дипведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"7 июля в МИД России была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо. Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Упомянутый сотрудник эстонского консульского учреждения объявлен persona non grata, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение 48 часов", - говорится в сообщении.

"В связи с комментарием МИД Эстонии о том, что задержание Марта Лятте "незаконно и провокационно", а выдвинутые против него обвинения "безосновательны", указали на недопустимость подобных попыток изобразить ситуацию в ложном свете. Подчеркнули, что считаем позицию официального Таллина крайне циничной, так как имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности этого эстонского "дипломата", который, как известно, был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера", - добавили в МИД.

Как сообщили во вторник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сотрудники ФСБ задержали с поличным эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации". К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.

МИД Эстонии заявил, что считает задержание консула республики провокацией.