Посольство США приостановило работу в Гаити после убийства президента Моиза

Посольство США в столице Гаити городе Порт-о-Пренс приостановило работу после убийства президента карибской республики Жовенеля Моиза в среду, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с текущей ситуацией в области безопасности посольство США до дальнейшего уведомления ограничивает найм сотрудников из числа граждан США в посольство в [районе] Табарр. Посольство сегодня будет закрыто, в том числе для консульских услуг. Пожалуйста, избегайте в настоящее время поездок в этот район без особой необходимости", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь, где позже умерла. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".