Цена нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE снижается на 2,31%, до $72,81 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:31 по бакинскому времени, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К 18:55 по бакинскому времени цена сорта Brent замедлила падение и находилась на уровне $73,14 за баррель, что на 1,87% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз цена Brent находилась ниже $73 за баррель 21 июня текущего года.

В то же время нефть марки WTI дешевеет до $71,64 за баррель (2,36%).