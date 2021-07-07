Состояние Безоса достигло рекордных $211 млрд

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в $211 миллиардов. Об этом сообщает Daily Mail в среду, 7 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2021 года - состояние гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска оценивалось тогда в 210 миллиардов долларов. На данный момент состояние Маска составляет 181 миллиард долларов.

Накануне состояние Безоса увеличилось на 8,4 миллиарда долларов после того, как акции Amazon выросли в цене на 4,7% на фоне новости о том, что Минобороны США объявило об отмене контракта на $10 млрд с компанией Microsoft по созданию облачной технологии JEDI для обмена данными между всеми родами войск.