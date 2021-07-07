На Гаити ввели военное положение

И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф объявил 7 июля о введении военного положения в островном государстве после убийства президента Жоневеля Моиза и его супруги Мартины Моиз, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

"По итогам экстренного заседания Совета министров мы решили объявить военное положение на территории всей страны", - заявил и.о. премьера.

Он также призвал "все силы нации объединиться в битве за стабильность в государстве, от которой выиграет демократия и республика, в которой будет царить мир".

"Те, кто причиняет стране и нации зло, будет наказан... Убийцы президента Жовенеля Моиза заплатят за свое преступление по закону", - подчеркнул Клод Жозеф.

В настоящее время Гаити не принимает авиарейсы, аэропорт в Порт-о-Пренсе закрыт.

Глава государства скончался от огнестрельных ран вскоре после нападения неизвестных на его резиденцию в ночь с 6 на 7 июля. Первая леди была доставлена в больницу, однако позже тоже скончалась.