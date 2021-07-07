Английский футбольный клуб построит первый в мире современный стадион из древесины

Первый в мире современный стадион из экологически чистого материала - древесины - построит профессиональный футбольный клуб "Форест Грин Роверс" из города Нейлсуорт (юго-западное английское графство Глостершир). Об этом сообщает в среду газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Проект "самого экологичного стадиона" на планете на 5 тыс. мест разработан дизайнерской фирмой Zaha Hadid Architects, основанной всемирно известным британским архитектором иракского происхождения Захой Хадид (1950-2016). Клуб, выступающий в четвертом по силе дивизионе в Англии, надеется завершить сооружение арены к 2025 году. Она будет покрыта специальными противопожарными составами, замедляющими распространение огня.

Традиционно древесина использовалась для строительства небольших домов, прежде всего в Северной Америке, Скандинавии и Японии, напоминает издание. Однако теперь правительства и корпорации по всему миру стремятся расширить ее использование в сооружении крупных общественных зданий, жилых домов и офисов.