Китай запретил строить небоскребы выше 500 метров

Власти Китая ввели запрет на строительство небоскребов высотой более 500 метров. Об этом сообщает газета South China Morning Post в среду, 7 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что небоскребы, высота которых будет превышать 250 метров, должны иметь строгие ограничения, а здания высотой более 100 метров должны строго соответствовать масштабу и возможностям пожаротушения.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая ввела такие ограничения через два месяца после того, как по непонятным причинам начал раскачиваться 72-этажный небоскреб SEG Plaza в Шэньчжэне.

Ожидается, что новые правила временно затормозят строительный бум, который привел к тому, что на материковом Китае размещаются пять из 10 самых высоких супер-небоскребов, а также почти половина из 100 самых высоких зданий в мире.