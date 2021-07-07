В Швеции переизбрали ушедшего в отставку премьера

Парламент Швеции проголосовал за назначение лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции и действующего главы временного правительства Стефана Левена премьер-министром. Об этом стало известно в среду, 7 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

За кандидатуру Левена высказались 116 депутатов, против - 173, 60 членов парламента воздержались.

"Поскольку менее половины депутатов проголосовали против, парламент одобрил предложение о назначении Стефана Левена премьер-министром", - объявил спикер Андреас Норлен.

Ожидается, что Левен объявит о составе своего правительства уже в пятницу.