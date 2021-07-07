Дельта-вариант стал доминирующим штаммом в Германии

Дельта-вариант впервые стал доминирующей мутацией коронавируса в Германии. Об этом сообщается в опубликованном в среду докладе Института вирусологии имени Роберта Коха, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С конца июня 2021 года дельта-вариант с долей распространения 59% стал доминирующим штаммом коронавируса в Германии. Он вытеснил варианты "альфа", который был сильно распространен в Европе в первые месяцы 2021 года", - говорится в сообщении института.