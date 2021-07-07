Совбез ООН намерен обсудить ситуацию в Гаити

Совет Безопасности ООН намерен обсудить ситуацию в Гаити после убийства президента страны на заседании в четверг, 8 июля.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду ТАСС источник во всемирной организации.

"Обсуждение ситуации в Гаити планируется в четверг", - сказал собеседник агентства.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. В стране введено военное положение.