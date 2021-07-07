https://news.day.az/world/1359615.html Совбез ООН намерен обсудить ситуацию в Гаити - дата
Совбез ООН намерен обсудить ситуацию в Гаити - дата
Совет Безопасности ООН намерен обсудить ситуацию в Гаити после убийства президента страны на заседании в четверг, 8 июля.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду ТАСС источник во всемирной организации.
"Обсуждение ситуации в Гаити планируется в четверг", - сказал собеседник агентства.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. В стране введено военное положение.
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