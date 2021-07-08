Финляндия еще больше ослабила ограничения для прибывающих.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, правительство страны внесло временные поправки в Закон об инфекционных заболеваниях, а также в модель предотвращения повторного распространения инфекции COVID-19.

Уже с 12 июля люди, прибывающие в страну, обязаны предъявить лишь доказательства полной вакцинации от COVID-19 или выздоровления от вируса в течение последних шести месяцев.

Всем остальным группам людей предписано предъявить доказательства получения отрицательного результата на коронавирусные тесты перед въездом в страну. Право въезда также будет у лиц, документально подтвердивших получение первой дозы вакцины COVID-19 не менее чем за 14 дней до въезда. В обоих этих случаях человек также должен пройти тест на COVID-19 через 3-5 дней после прибытия в страну. Они должны избегать контактов с другими людьми и оставаться дома или в месте проживания до тех пор, пока не получат подтверждение об отрицательных результатах тестов.

Финские власти также постановили, что обязательство предоставить доказательства или пройти тестирование на COVID-19 не распространяется на людей, прибывающих в Финляндию из стран или регионов, где заболеваемость COVID-19 или распространенность вариантов вируса не представляет особого риска. В свою очередь обязанность пройти тестирование на COVID-19 распространяется лишь на людей старше 16 лет. Закон с внесенными в него поправками также определяет некоторые категории людей, на которых это обязательство не распространяется.