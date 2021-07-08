https://news.day.az/world/1359633.html В Дубае прогремел мощный взрыв - ФОТО - ВИДЕО
В Дубае прогремел мощный взрыв - ФОТО - ВИДЕО
В порту Джебель-Али в Дубае прогремел мощный взрыв, предположительно, на территории нефтехранилища.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид".
Как сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, это произошло на стоящем на якоре судне.
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