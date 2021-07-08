В порту Джебель-Али в Дубае прогремел мощный взрыв, предположительно, на территории нефтехранилища.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет арабская газета "Аль-Араби аль-Джадид".

Как сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, это произошло на стоящем на якоре судне.