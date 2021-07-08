В Южной Корее обновлен максимум выявленных за сутки случаев заражения

Власти Республики Корея 7 июля выявили 1 275 случаев заражения коронавирусом среди местного населения, что стало антирекордом этого показателя за все время пандемии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2020 года - 1 240 случаев инфицирования. По мнению представителей системы здравоохранения Южной Кореи, соответствующая динамика распространения инфекции в республике может сохраниться до начала августа, подчеркивает Kyodo.

7 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки президент Республики Корея Мун Чжэ Ин поручил властям усилить надзор за соблюдением мер по социальному дистанцированию, в том числе за счет мобилизации полицейских и военных.

25 июня телеканал Кей-би-эс проинформировал, что в Южной Корее начал распространяться дельта-вариант коронавируса. В связи с этим местные власти изучают возможность ускорения вакцинации населения.