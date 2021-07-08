После убийства президента Гаити ликвидировали четырех наемников - ВИДЕО
После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции, которую транслировал национальный телеканал RTNH.
О задержании предполагаемых преступников ранее заявил министр связи Гаити Франц Экзантус.
Леон Шарль добавил, что трое полицейских, взятых в заложники, освобождены.
Исполняющий обязанности главы правительства Гаити Клод Жозеф, в свою очередь, призвал граждан к спокойствию, заверив, что ситуация под контролем.
Президент Гаити был смертельно ранен в среду при нападении на его резиденцию. Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы. В Гаити ввели на 15 дней военное положение.
В соседней Доминиканской Республике предполагают, что нападение на президента Гаити совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев - четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предположительно, организаторами покушения являются гаитянские наркоторговцы.
До выборов временного президента после убийства Моиза власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.
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