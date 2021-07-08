Майами в ожидании урагана "Эльзы"

К Майами приближается тропический ураган "Эльза". Непогода уже осложняет поисково-спасательную операцию на месте обрушения 12-этажного жилого дома в курортном городе Сёрфсайде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, власти опасаются, что из-за стихии её придётся приостановить.

Более 110 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Спустя почти две недели после катастрофы шансы найти выживших крайне малы. Разбор завалов ведётся круглосуточно. Число жертв, по последним данным, возросло до 36. Во вторник состоялись первые похороны погибших.