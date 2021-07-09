Трамп заявил о подаче иска против Google, Facebook и Twitter

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о подаче гражданского иска против владельцев Google и соцсетей Facebook и Twitter. Он требует восстановить его аккаунты, которые были заблокированы, и компенсировать причиненный ущерб.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на profile.ru.

Трамп сообщил, что вместе с организацией America First Policy Institute подает крупный коллективный иск в суд во Флориде и хочет "привлечь технологических гигантов к ответственности".

Ответчиками выступят Пичаи Сундар, Марк Цукерберг и Джек Дорси.

"Мы просим окружной суд США по Южному округу Флориды немедленно остановить деятельность социальных сетей, незаконную постыдную цензуру американского народа, а они занимаются именно этим, мы требуем положить конец теневому блокированию аккаунтов, умалчиванию и черным спискам", - отметил он.

Напомним, в последние недели своего пребывания в должности президента аккаунты Трампа заблокировали в социальных сетях из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне, которые произошли 6 января. После этого он решил запустить собственный сайт для общения со сторонниками.