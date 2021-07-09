Дельта-штамм стал доминирующим в США

Штамм коронавируса "дельта" (B.1.617.2) стал на начало июля доминирующим в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил медицинский регулятор CDC.

"Дельта" отвечает теперь за почти 52% заражений, за ним идут варианты "альфа" (29%) и "гамма" (9%).

Данный штамм, вызвавший ранее резкий всплеск заболеваний в ряде стран, считается более заразным, чем некоторые другие.

В США за последние 14 дней число случаев коронавируса выросло на 14%, в среднем до 13 тысяч в день, однако число смертей сократилось на 19%, до 250 в среднем за сутки.