Известную российскую актрису госпитализировали

Народная артистка России, актриса и режиссер Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что неделю назад у артистки поднялась до 38 градусов температура, появились головная боль и недомогание. Она начала принимать противовирусные, однако это не помогало, а состояние только ухудшалось. Позже Догилева вызвала скорую помощь, и ее увезли в больницу. Врачи диагностировали у 64-летней актрисы двустороннюю пневмонию, легкие поражены на 30 процентов. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

Татьяна Догилева родилась 27 февраля 1957 года в деревне Ново-Михайловское Московской области. По окончании ГИТИСа в 1978 году стала актрисой Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1985 году перешла в Московский драматический театр имени Ермоловой. Догилева известна широкой аудитории по ролям в фильмах "Блондинка за углом", "Забытая мелодия для флейты", "Покровские ворота". В 1989-м ее признали заслуженной артисткой РСФСР, а в 2000 году ей было присвоено звание "Народная артистка Российской Федерации".