В Мексике зафиксирован самый высокий показатель случаев инфицирования COVID-19

В Мексике зарегистрировано 8507 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние 24 часа, что, согласно официальной статистике, является самым высоким показателем с середины февраля прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за последние сутки в Мексике зарегистрировано 234 смертельных исхода от коронавируса. Власти страны признают, что страна переживает третью волну пандемии. В совокупности в Мексике число инфицированных составляет 2 566 876 человек, число летальных исходов - 8 234 426 случаев.

Пятую неделю подряд в Мексике регистрируется рост случаев заболевания по всей стране. Последний недельный рост случаев заражения уже составляет 26 проц.

Рост числа инфицированных среди населения в возрасте от 20 до 39 лет, подавляющее большинство из которых еще не получили вакцину, а также распространение новых штаммов коронавируса в Мексике настораживают местные органы здравоохранения.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Мексики, до 16 июня штаммт "гамма" присутствовал в 30 проц отобранных образцах, на втором месте вариант "альфа" - 20,5 проц, вариант "дельта" присутствовал в 7,8 проц образцах.

Несмотря на третью волну пандемии и рост числа инфицированных, туристическая активность в страны не снизилась. В крупный курортный город Канкун за последнее время прибыло более 2 млн туристов.

Власти страны отмечают, что вакцинирование является единственным способом остановить эту новую волну.

В Мексике 33 002 466 человек получили одну дозу вакцины, 19 937 022 человек прошли полную схему вакцинации.