В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 136 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 136 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Число умерших от COVID-19 в стране возросло до 85 397. В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразился 23 391 человек, общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 327 526.