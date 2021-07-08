https://news.day.az/world/1359847.html В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 136 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 136 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 136 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Число умерших от COVID-19 в стране возросло до 85 397. В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразился 23 391 человек, общее число инфицированных COVID-19 достигло 3 327 526.
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