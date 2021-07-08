В Армении уволен командир армейского корпуса, требовавший отставки Пашиняна

Командир 3-го армейского корпуса ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров освобожден от должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.

Хачатурова уволили на основании статьи п.1 ст. 133 Конституции (президент республики по предложению премьер-министра в установленных законом случаях и порядке назначает и освобождает высший командный состав вооруженных сил и других войск).

В пресс-службе президента подтвердили, что решение принято на основании предложения и.о. премьера Никола Пашиняна.