https://news.day.az/world/1359867.html В Москве посетитель кафе с ножом и сковородой напал на поваров - ВИДЕО
В Москве посетитель кафе с ножом и сковородой напал на поваров - ВИДЕО
В Москве посетителю кафе, видимо, не понравилась еда, и он решил лично разобраться с поварами.
Недовольный клиент проник на кухню. Сначала громко кричал, а затем схватил нож и ударил по руке одного из сотрудников кафе. Потом стукнул сковородой по голове другого работника.
Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний москвич. По его словам, он был пьян и не помнит произошедшего.
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