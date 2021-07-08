В Москве посетитель кафе с ножом и сковородой напал на поваров

В Москве посетителю кафе, видимо, не понравилась еда, и он решил лично разобраться с поварами.

Недовольный клиент проник на кухню. Сначала громко кричал, а затем схватил нож и ударил по руке одного из сотрудников кафе. Потом стукнул сковородой по голове другого работника.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний москвич. По его словам, он был пьян и не помнит произошедшего.