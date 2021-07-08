СМИ США объявили о завершении вывода войск из Афганистана

Авторитетное американское издание Politico объявило, что вывод войск США из Афганистана завершился, передает Day.Az.

По словам источников издания в вооруженных силах США, американское присутствие в регионе "закончилось".

"Вывод сил, в сущности, завершился. Все закончилось", - цитирует агентство "Интерфакс" материал Politico.

Президент США Джо Байден весной объявил о выводе войск из Афганистана. При этом и американские генералы, и европейские союзники были против такой инициативы.

24 апреля Пентагон направил в Афганистан бомбардировщики для защиты американских военных в преддверии их вывода из страны. 1 мая по приказу президента США из Афганистана начали выводить войска.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что вывод войск США из региона фактически означает провал миссии.