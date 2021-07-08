В Иране поезд сошел с рельсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в иранской провинции Симнан грузовой поезд, следовавший из Арадана, сошел с рельсов.

В результате инцидента пострадали 3 человека. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

В качестве причины схода поезда с рельсов указана техническая неисправность.