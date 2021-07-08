https://news.day.az/world/1359904.html В Иране сошел с рельсов грузовой поезд, есть раненые
В Иране сошел с рельсов грузовой поезд, есть раненые
В Иране поезд сошел с рельсов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в иранской провинции Симнан грузовой поезд, следовавший из Арадана, сошел с рельсов.
В результате инцидента пострадали 3 человека. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
В качестве причины схода поезда с рельсов указана техническая неисправность.
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