Между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка

Перестрелка между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана произошла в четверг на границе двух государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по информации пресс-центра Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, два человека получили ранения.

В пресс-центре сообщили, что в четверг днем "четверо киргизских пограничников незаконно пересекли государственную границу Республики Таджикистан на участке Росровут района Деваштич Согдийской области". По информации пресс-центра, у нарушителей были автоматы Калашникова, они намеревались похитить и увести в Кыргызстан несколько лошадей местных жителей. "На предупреждение таджикских пограничников о нарушении ими госграницы кыргызские военнослужащие открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем таджикских пограничников двое нарушителей были ранены", - говорится в сообщении.

В администрации Баткенской области Кыргызстана ТАСС подтвердили факт перестрелки на границе. "Перестрелка произошла на территории Ляйлекского района республики, подробности уточняются", - сказал представитель администрации. Информацией о пострадавших или погибших он пока не располагает.

Обе стороны сообщили, что на место ЧП выехали представители пограничных ведомств двух государств. Также началась встреча представителей Баткенской области Кыргызстана и соседней Согдийской области Таджикистана.