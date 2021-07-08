Число погибших в результате обрушения жилого дома в США возросло до 60

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) еще шесть тел, число погибших, таким образом, возросло до 60.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов. Трансляция ведется на странице округа в Facebook.

"Мы извлекли [из-под обломков] тела нескольких жертв. Общее число погибших теперь составляет 60", - сказала она. Кава добавила, что судьба 80 человек остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под завалов удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили. 7 июля, через 13 дней после обрушения, власти приняли решение прекратить спасательную операцию, теперь на месте катастрофы ищут тела погибших.