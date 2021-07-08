ВМС Турции вооружат беспилотными катерами

На вооружение ВМС Турции вскоре поступят 2 современных беспилотных катера отечественного производства, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Беспилотные военные суда производства компании ASELSAN и оборонной верфи SEFİNE планируется активно задействовать для защиты морских рубежей Турции.

Катера будут использоваться с целью разведки/мониторинга границ, ударов по надводным и подводным целям, обеспечения защиты стратегически значимых прибрежных объектов (портов, морских баз и т.д).

Каждый из катеров способен развивать скорость в 40 узлов. Максимальное расстояние, которое может проплыть судно в автономном режиме - более 600 миль. Высокоманёвренные катера могут действовать без дозаправки до 4 суток.

Суда будут передавать изображение в режиме реального времени в любой из заданный центров обработки информации, смогут классифицировать обнаруженные надводные объекты, а в случае отсутствия связи с центром действовать в автономном режиме.