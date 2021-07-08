https://news.day.az/world/1359954.html В Швеции разбился самолет
В Швеции разбился самолет
Самолет, на борту которого было девять человек, разбился после взлета у шведского города Эребру.
Об этом в четверг сообщает агентство Reuters, цитируя местные медиа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их данным, воздушное судно было предназначено для прыжков с парашютом. "У нас нет информации о пострадавших", - сообщил Эмиль Густафсон, руководитель службы спасения и совместного координирования спасательных операций.
Подробности происшествия уточняются.
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