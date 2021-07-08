В Швеции разбился самолет

Самолет, на борту которого было девять человек, разбился после взлета у шведского города Эребру.

Об этом в четверг сообщает агентство Reuters, цитируя местные медиа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, воздушное судно было предназначено для прыжков с парашютом. "У нас нет информации о пострадавших", - сообщил Эмиль Густафсон, руководитель службы спасения и совместного координирования спасательных операций.

Подробности происшествия уточняются.