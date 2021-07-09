В Гаити увеличилось число ликвидированных наемников

Число ликвидированных наемников, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, увеличилось до семи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил шеф национальной полиции Леон Шарль.

Ранее сообщалось об уничтожении четырех подозреваемых.

"Семь подозреваемых в причастности к убийству президента были убиты в ходе полицейских операций, проходивших при поддержке населения", - сказал глава полиции на пресс-конференции. Он подтвердил, что трое из убитых - иностранцы.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. Власти Гаити заявляли, что произвели шесть задержаний среди подозреваемых в причастности к убийству президента.