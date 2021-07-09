Подозреваемых в убийстве президента Гаити арестовали в посольстве Тайваня

Посольство Тайваня в Гаити заявило, что 11 подозреваемых по делу об убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза были арестованы на его территории, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается в заявлении, в четверг утром гаитянские полицейские уведомили дипломатов, что хотят пройти на территорию посольства для поиска подозреваемых.

"Будучи на протяжении долгого времени верным другом и надежным партнером Республики Гаити, посольство безотлагательно дало свое согласие и позволило полицейским провести операцию по поиску (подозреваемых)...", - говорится в коммюнике.