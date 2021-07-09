В Колумбии задержали работника детсада, который изнасиловал 21 ребенка

Мэр колумбийского Медельина сообщил об аресте преступника по кличке Маноло, который за время работы в детском саду изнасиловал 21 ребенка.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, преступление привело к принятию в Колумбии закона о пожизненном заключении за насилие над детьми.

"Несколько минут назад был задержан Исмаэль Дарио Лопера по прозвищу Маноло, в отношении которого действует ордер на арест за преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера после печальных событий, произошедших в районе Санта-Крус", - сообщил мэр Медельина Даниэль Кинтеро Калье в своем микроблоге в Twitter.

Информация о бесчеловечных преступлениях в детском саду Медельина и начале расследования была обнародована 28 июня - выяснилось, что в течение трех лет 52-летний Лопера работал помощником по кухне и за это время совершил насильственные действия по меньшей мере над 21 воспитанником этого сада в возрасте до четырех лет. По данным СМИ, дети называли его "большим другом".

Президент Колумбии Иван Дуке после публикации этой информации пожелал "сгнить в тюрьме" исполнителю преступления и спустя восемь дней подписал закон, устанавливающий пожизненное заключение насильникам и убийцам несовершеннолетних.