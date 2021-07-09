https://news.day.az/world/1359978.html Обнародованы последние данные по COVID-19
Обнародованы последние данные по COVID-19
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 186 349 589 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 34 676 896, в Индии - 30 752 950, в Бразилии - 18 962 786 человек.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 026 838 человек, выздоровели - 170 490 387.
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