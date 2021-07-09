https://news.day.az/world/1359982.html Эрдоган и Зеленский обсудили двусторонние отношения
Эрдоган и Зеленский обсудили двусторонние отношения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений.
Лидеры также обменялись мнениями по региональным событиям.
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