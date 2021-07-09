Нефть подорожала на мировом рынке

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость августовского контракта на экспорт нефти Brent повысилась на 0,13% и составила $74,22 за баррель.

Как сообщает Day.Az, стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в августе повысилась на 0,26% и составила $73,13.