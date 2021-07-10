ВОЗ начала отслеживать обнаруженный в России новый штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список для мониторинга штамм коронавируса AT.1, который впервые был обнаружен в России в январе 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

В список для мониторинга (Alerts for Further Monitoring) попадают штаммы, мутации которых могут менять свойства вируса и представлять угрозу в будущем, но о них еще нет достаточного количества данных. Сейчас в этом списке находятся 15 вариантов вируса. Тип AT.1 ВОЗ отслеживает с 6 июня.

При получении более подробной информации о штамме ему присваивают название в виде буквы греческого алфавита и включают в группу типов вируса, "представляющих интерес" (Variants of Interest). Если впоследствии выясняется, что штамм более заразен и опасен, чем другие варианты, он попадает в группу "вызывающих опасения" (Variants of Concern).

ВОЗ решила маркировать наиболее опасные штаммы буквами греческого алфавита в начале июня. В организации объясняли - до этого существовала практика называть их по тем странам, где они впервые были обнаружены. В организации подчеркнули, что перешли на новую систему, так как старая носила "стигматизирующий и дискриминирующий характер".

Сейчас в группе "вызывающих опасения" находятся четыре штамма. Они были впервые обнаружены в конце 2020 года Великобритании ("альфа"), ЮАР ("бета"), Бразилии ("гамма") и Индии ("дельта").

В России и большинстве стран мира сейчас доминирующим является штамм "дельта".