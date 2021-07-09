Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити

Американцы, задержанные в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, на допросе заявили, что перед наемниками не ставилась задача физического уничтожения главы государства, сообщает местная газета Nouvelliste со ссылкой на участвующего в следствии судью.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по последним данным, среди задержанных подозреваемых два американца гаитянского происхождения - Джеймс Солаж и Жозеф Венсан.

"Они сказали, что были переводчиками. Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его", - сообщил изданию судья Клеман Ноэль со ссылкой на показания американцев. Какой именно ордер имели в виду задержанные, не поясняется.

Солаж заявил, что "нашел эту работу в интернете". По его словам, он прибыл в Гаити месяц назад, а наемники три месяца назад.

Судья также рассказал о результатах обыска автомобилей, принадлежащих предполагаемым убийцам. По его словам, помимо огнестрельного оружия и долларов там нашли сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, и чековую книжку его супруги.

Ранее министр обороны Колумбии сообщил, что в убийстве Моиза подозревают отставных военных этой южноамериканской страны. Правоохранительные органы Гаити заявили, что установили личности 28 предполагаемых преступников, 26 из них граждане Колумбии.

В посольстве Тайваня, в свою очередь, сообщили, что 11 подозреваемых задержали на территории дипмиссии.

Всего задержаны 17 подозреваемых, еще 7 ликвидировали в ходе полицейских операций.

Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Его супруга Мартин Моиз находится в критическом состоянии. После убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.