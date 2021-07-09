Франция хочет ввести обязательную вакцинацию для медиков

Обязательная вакцинация медработников - вводить или нет? Над этим вопросом раздумывают в правительстве Франции. В стране набрюдается рост заболеваемости коронавирусом. Примерно 40% новых случаев заражения приходится на штамм "Дельта".

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, министр здравоохранения Оливье Веран провёл встречу с представителями 15 медицинских организаций. Участники высказались за императивные методы.

Решение - за президентом и Советом обороны и национальной безопасности. Оно будет принято в понедельник.

Охват вакцинацией лиц, оказывающих медицинские услуги, на сегодня во Франции относительно небольшой. Хотя бы одну дозу получили 63,5% сотрудников больниц и клиник и 55% работников домов престарелых. На общенациональном уровне этот показатель - 52%. Больше привитых - среди врачей и специалистов, занимающихся частной практикой - 78%.