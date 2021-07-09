В Подмосковье задержали боевика ИГ, планировавшего теракт

В Подмосковье за подготовку взрыва задержали боевика группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как передает Day.Az, об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

Она отметила, что против 21-летнего гражданина одного из соседних государств возбудили уголовное дело: "Террористический акт удалось предотвратить. По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - добавила представитель СК.