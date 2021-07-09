Мигрантов в России обяжут получать единый документ с электронным носителем

Мигранты для пребывания в России будут обязаны получать единый документ с электронным носителем. Об этом говорится в законопроекте, разработанном МВД РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В проекте закона сказано, что единый документ, который будет служить удостоверением личности на территории страны, будет оформляться по заявлению иностранного гражданина, "поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, через подведомственную организацию или в электронной форме".

Чтобы получить данный документ, иностранцы должны пройти обязательную дактилоскопию и сделать фотографию. Кроме того, им необходимо будет пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердит отсутствие наркозависимости, инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции, представляющих опасность для окружающих. Перед получением документа гражданину также надо будет уплатить госпошлину и оформить личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Документ будет действителен десять лет, после чего его нужно будет заменить. Он также подлежит замене в случае смены фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола при утрате гражданства.

Также законопроект предусматривает случаи, когда иностранец не сможет оформить единый документ, его действие будет приостановлено или он станет недействительным. Это произойдет, если иностранец укажет ложные сведения о себе, предоставит подложные документы или он будет находиться за пределами РФ больше одного года. Мигранты, нарушившие срок или условия пребывания в России, будут внесены в специальный контрольный список.