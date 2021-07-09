В России уточнили запрет на секс после вакцинации

После вакцинации от COVID-19 заниматься сексом "можно, но осторожно". Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он уточнил слова своего заместителя Дениса Грайфера, который заявил, что заниматься сексом в течение трех дней после вакцинации не рекомендуется, так как любые физические нагрузки в это время противопоказаны.

"Это [запрет на секс после вакцинации] прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время. В этом случае надо иметь разум и не переусердствовать, как и во всем деле, тогда все можно", - пояснил его слова Костин.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург также заявил, что длительные физические нагрузки вызывают дефицит глюкозы в организме - это может негативно повлиять на выработку антител после вакцинации от COVID-19. По его словам, не нужно устраивать заплывы и марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием.