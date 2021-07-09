В США испытали боеголовку долетающей до Москвы за 20 минут ракеты

ВВС США провели наземные испытания прототипа боеголовки гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Тесты состоялись на базе Эглин во Флориде, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Американские военные оценили силу взрыва ракеты и масштаб создаваемых разрушений.

Подробности об устройстве боеголовки пока неизвестны.

ARRW способна долететь до Москвы за 20 минут, если ее запускает стратегический бомбардировщик В-52Н Stratofortress.

Напомним, весной 2021 года испытания AGM-183A ARRW завершились неудачей. Ракета не смогла покинуть бомбардировщик B-52 из-за незавершенной последовательности запуска, прототип вместе с самолетом вернулся на базу.

Военный историк Дмитрий Болтенков предположил, что неудача связана с намерением ВВС США побыстрее провести тесты.