США добавят ряд компаний КНР в черный список

Администрация президента США Джо Байдена 9 июля собирается объявить о внесении в черный список еще нескольких компаний Китая из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным его источников, речь идет об экономических ограничениях в отношении как минимум десяти компаний. Данный шаг стал частью усилий Белого дома по привлечению Китая к ответственности за "нарушения прав человека".

Точное число компаний не уточняется. Согласно данным источников, некоторые юридические лица из других стран также попадут в черный список.

В Белом доме эту информацию комментировать не стали.

В конце июня Минторг США добавил в черный список пять компаний из КНР, которые, как считают американские власти, были причастны "к нарушениям прав человека и злоупотреблениям" в СУАР и к "использованию принудительного труда".

В отношении организаций из списка действует режим ужесточенного экспортного контроля. Так, вводятся дополнительные лицензионные требования относительно экспорта и реэкспорта продукции его фигурантам. Отношения Китая и Запада стали напряженными из-за проблемы защиты прав нацменьшинств в Синьцзяне, где КНР якобы создавала сеть исправительных лагерей для содержания более 1 млн уйгуров и использования принудительного труда находящихся там людей. В Китае неоднократно опровергали такие утверждения.