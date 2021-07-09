В Казахстане медработников задержали за продажу паспортов вакцинации

В трех регионах Казахстана задержали медработников, которые занимались продажей паспортов вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил председатель агентства республики по противодействию коррупции Марат Ахметжанов на коллегии ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Уже дошло дело до фальсификации паспортов о вакцинации. Буквально вчера в трех регионах нашей страны задержаны медицинские работники, занимавшиеся их продажей, они оформляли документ фактически непривитым людям, а вакцину уничтожали. Как видите, предметом обогащения стало здоровье населения, а деньги, выделяемые из бюджета, уходят на ветер", - сказал Ахметжанов.

В ведомстве отметили, что медиков задержали в Нур-Султане, Акмолинской и Алма-Атинской областях.

По последним данным, в стране выявили 445 091 случай заражения коронавирусом.