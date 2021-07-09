В результате крушения легкомоторного самолета в Швеции погибли девять человек. Это все, кто находился на борту.

В самолете находились парашютисты, которые планировали совершить прыжки поблизости от города Эребру, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Напомним, крушение произошло прямо на взлетно-посадочной полосе.

После падения самолет загорелся, спустя непродолжительное время обломки были потушены.

Крушение произошло в аэропорту Эребру.