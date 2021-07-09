https://news.day.az/world/1360150.html В Швеции разбился самолет, есть жертвы
В Швеции разбился самолет, есть жертвы
В результате крушения легкомоторного самолета в Швеции погибли девять человек. Это все, кто находился на борту.
В самолете находились парашютисты, которые планировали совершить прыжки поблизости от города Эребру, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Напомним, крушение произошло прямо на взлетно-посадочной полосе.
После падения самолет загорелся, спустя непродолжительное время обломки были потушены.
Крушение произошло в аэропорту Эребру.
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