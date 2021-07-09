Дым до небес: в Якутии бушуют лесные пожары - ВИДЕО
В Якутии разбушевались лесные пожары.
Сильнее всего от стихии пострадал Хангаласский район - там очаги лесных пожаров столь обширные, что дым от горящего леса и валежника поднимается огромными столбами и застилает все небо.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, местные жители публикуют кадры "дымовой завесы" в социальных сетях и жалуются, что их вылазки на природу омрачаются пожарами.
Известно, что огнем охвачено не менее 340 тысяч гектаров леса.
Для борьбы со стихией спасателям приходится использовать авиацию. Обстановка остается крайне напряженной - огонь подбирается к населенным пунктам.
В то же время пожары бушуют и в Челябинской области. Там на тушение огня были брошены все силы. Спасатели задействовали в том числе вертолет и самолет-амфибию "Бе-200".
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