Дым до небес: в Якутии бушуют лесные пожары

В Якутии разбушевались лесные пожары.

Сильнее всего от стихии пострадал Хангаласский район - там очаги лесных пожаров столь обширные, что дым от горящего леса и валежника поднимается огромными столбами и застилает все небо.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, местные жители публикуют кадры "дымовой завесы" в социальных сетях и жалуются, что их вылазки на природу омрачаются пожарами.

Известно, что огнем охвачено не менее 340 тысяч гектаров леса.

Для борьбы со стихией спасателям приходится использовать авиацию. Обстановка остается крайне напряженной - огонь подбирается к населенным пунктам.

В то же время пожары бушуют и в Челябинской области. Там на тушение огня были брошены все силы. Спасатели задействовали в том числе вертолет и самолет-амфибию "Бе-200".